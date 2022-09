Secretar de stat, prezent pe santierele de investitii ale Primariei Titu

Secretarul de stat in Ministerul Investitilor si Proiectelor Europene Ovidiu Cimpean a intreprins, ieri - 20 septembrie 2022, o vizita de lucru la Primaria Titu, din judetul Dambovita.Inaltul demnitar a mers, impreuna cu viceprimarul Gabriela Chitu si administratorul public Marius Sandu, pe doua santiere de investitii implementate cu fonduri europene nerambursabile.Este vorba despre proiectul in cadrul caruia va fi construita o cresa in oras si despre cel care vizeaza modernizarea strazii ... citeste toata stirea