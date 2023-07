*Prin intermediul sistemului de telemedicina, medicii se pot conecta rapid cu specialisti din alte unitati sanitare aflate in tara sau strainatate, pot transmite date medicale securizate, pot dezbate un diagnostic si cere o a doua opinie, pot decide daca pacientul trebuie transferat la o unitate de rang superior sau poate fi tratat in sectia in care se aflaSectia de terapie intensiva neonatala din Municipiul Targoviste a fost conectata la reteaua nationala de telemedicina prin programul ... citeste toata stirea