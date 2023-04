Ziua Mondiala a Securitatii si Sanatatii la locul de munca a fost celebrata de Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovita printr-o dezbatere la care au fost invitati, alaturi de conducerea institutiei, de profesionistii in domeniu, angajatori damboviteni, responsabilii cu SSM-ul si reprezentantii serviciilor externe cu atributii in prevenirea si protectia muncii. Titulatura acestei intalniri a fost "Securitatea si Sanatatea in munca in era digitala". Sedinta a fost prezidata de inspectorul sef ... citeste toata stirea