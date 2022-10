Consiliul Local Municipal Targoviste se intruneste in sedinta de indata, joi - 13 octombrie 2022, la ora 08:30, pentru a dezbate si aproba un proiect de hotarare care vizeaza transportul public la nivelul orasului.Practic, este vorba despre o investitie de peste 1 milion de euro in sisteme inteligente de transport (ITS), ... citeste toata stirea