Semnal Asociatia Prolemn: Plafonarea pretului va lasa populatia fara lemne de foc!

Asociatia Industriei Lemnului - Prolemn atrage atentia ca plafonarea pretului pentru materialul lemnos destinat incalzirii, adoptata de Guvern in data de 5 octombrie 2022, ar putea conduse la efecte nedorite, printre care:- Disparitia comertului cu lemn de foc paletizat din oferta marilor retaileri.- Blocaje majore, rezilieri de contracte in segmentul de exploatare, cu efect in crearea unui deficit de resursa de lemn in piata. Operatorii economici care au cumparat lemnul pe picior cu 400 ... citeste toata stirea