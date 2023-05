Blocul National Sindical semnaleaza o anomalie prezenta in proiectele Legilor Educatiei, care au intrat de ieri in dezbaterea comisiilor din cadrul Senatului Romaniei, in speta faptul ca mediul universitar intentioneaza sa preia, pe langa cursurile universitare de licenta, masterat si doctorat, si cursurile de formare profesionala adresate adultilor."Consideram ca acest demers este degradant pentru mediul universitar romanesc si credem ca nu este dorit de universitati prestigioase din Romania, ... citeste toata stirea