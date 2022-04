Semnal: Bursele elevilor nu sunt platite lunar, asa cum s-a stabilit prin lege

Darius Neda, coordonatorul Ligii Elevilor PRO Romania Dambovita, a semnalat, astazi - 1 aprilie 2022, in cadrul unei conferinte de presa, cateva probleme cu care se confrunta copiii si tinerii care merg la scoala. S-a referit, in primul rand, la burse, care nu se platesc lunar, asa cum scrie in lege, ci dupa cum hotarasc administratiile publice locale.Spune Darius Neda ca, desi pentru unii pare greu de crezut, sunt elevi care, fara acesti bani, abia reusesc sa mearga la scoala. Cu alte ... citeste toata stirea