Semnarea asocierilor pentru Programul Judetean de Dezvoltare Locala

*Consiliul Judetean Dambovita finanteaza 230 de proiecte depuse de 80 de primarii dambovitene, obiective de investitii in valoare totala de 484.000.000 de lei. *Proiectul este unic in Romania si a demarat in anul 2021 la propunerea presedintelui CJD, Corneliu StefanIeri, la Muzeul de Istorie din Targoviste, a avut loc cea de-a patra sesiune de semnare a contractelor de asociere incheiate intre Consiliul Judetean Dambovita si unitatile administrativ teritoriale din judet pe Programul Judetean