Sen.PSD Titus Corlatean:"Mesajul nostru trebuie sa fie foarte clar! Noi nu mai suntem parteneri ai NATO, noi suntem NATO si beneficiem de clauzele de securitate colectiva"

"Romania nu mai este un simplu partener al NATO, ci este membra cu drepturi depline a NATO si in mod clar beneficiaza de clauzele de securitate colectiva", este de parere senatorul social democrat Titus Corlatean, presedintele Comisiei pentru Politica externa si fost ministrul al Afacerilor Externe. Declaratia a fost facuta in cadrul unei emisiuni tv al carei subiect l-a reprezentat conflictul din Ucraina.Titus Corlatean a facut precizari si in ceea ce priveste pozitia Romaniei, tara noastra ... citeste toata stirea