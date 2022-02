Sen. PSD Titus Corlatean:" PSD prijina orice decizie care va duce la o micsorarea facturilor"

,,Prioritatea numarul unu a societatii romanesti, din punct de vedere economic si social in clipa de fata, este explozia pretului la energie si situatia facturilor.", este de parere senatorul social democrat Titus Corlatean.Potrivit acestuia, Partidul Social Democrat a formulat si inaintat o serie de propuneri in cadrul Coalitiei de guvernare, propuneri care sa vina in sprijinul populatiei.Parlamentarul mai precizeaza si faptul ca s-au cerut, in regim de urgenta, si masuri pentru sustinerea ... citeste toata stirea