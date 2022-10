Sen.T. Corlatean, despre planul investitional de la COS Targoviste:"Este un proiect impresionant, va reprezenta varful tehnologic aici in Romania, la Targoviste"

Grupul Beltrame, italienii care au cumparat COS Targoviste, doresc sa-si dezvolte capacitatea de productie si sa investeasca in linia de laminare, in otelarie, sa schimbe utilajele cu unele noi, moderne care reduc semnificativ emisiile de carbon si sa construiasca un parc fotovoltaic. Planul investiotional va fi discutat mai in detaliu in cursul saptamanii viitoare, cand staff-ul Beltrame va fi prezent la Bucuresti. Invitatia la discutii mai aprofundate a fost lansata astazi, la Targoviste, de ... citeste toata stirea