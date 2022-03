Sen.Titus Corlatean a promovat, in cadrul APCE, amendamente care vizeaza o posibila excludere a Rusiei din Consiliul Europei

In aceste zile, senatorul Titus Corlatean, membru al Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), participa la lucrarile Sesiunii extraordinare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei si la reuniunile Comisiei APCE pentru afaceri politice si democratie, eveniment ce are loc la Strasbourg.In aceasta dimineata, demnitarul roman a reusit sa promoveze, in cadrul Comisiei afacerilor politice a Adunarii Parlamentare, doua amendamente foarte ... citeste toata stirea