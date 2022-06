Sen.Titus Corlatean, discutii cu omologii francezi privind relatia bilaterala, conflictul din Ucraina, situatia de securitate de pe Flancul Estic al UE si NATO si colaborarea in cadrul UE

In cursul zilei de ieri, a avut loc intrevederea comuna a Grupului parlamentar de prietenie cu Franta din cadrul Senatului Romaniei si al Comisiei pentru politica externa a Senatului, conduse de senatorul Titus Corlatean, in dubla sa calitate de presedinte al Comisiei si al Grupului, cu o delegatie a Grupul parlamentar de prietenie cu Romania din cadrul Senatului Republicii Franceze, condus de senatorul Bernard Fournier, presedintele acestuia. In cadrul intrevederii au fost abordate atat teme ... citeste toata stirea