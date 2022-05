Sen.Titus Corlatean, interpelare referitoare la masurile avute in vedere de catre autoritati pentru marcarea oficiala la nivel national si international a zilei de 4 iunie ca Zi a Tratatului de la Trianon in Romania

In cursul zilei de astazi, senatorul social democrat Titus Corlatean, presedintele Comisiei pentru Politica Externa, a adresat Guvernului Romaniei o interpelare prin care solicita masurile pe care autoritatile statului le au in vedere pentru marcarea zilei de 4 iunie ca zi a Tratatului de la Trianon. "Stimate domnule Prim-ministru, Stimati Ministri, Prin prezenta interpelare doresc sa aduc in atentia oficialitatilor si, in consecinta, a opiniei publice Legea nr.256 pentru declararea zilei de 4 ... citeste toata stirea