Sen.Titus Corlatean: "NATO si UE trebuie sa convoace de urgenta Consiliul Nord Atlantic. Trebuie un regim de sanctiuni care sa izoleze Rusia"

"S-a intamplat ceea ce nu doream. Putin a decis sa inceapa operatiunile militare impotriva Ucrainei. A ales razboiul. Este o agresiune impotriva unui stat suveran si independent comisa in Europa secolului 21!", transmite senatorul Titus Corlatean, presedintele omisiei pentru Politica Externa, dupa ce, in cursul noptii trecute Rusia a inceput operatiunile militare in Ucraina. Pana ib acest moment exista 9 morti si mai multi raniti.Potrivit parlamentarului roman, actiunile rusilor trebuie ... citeste toata stirea