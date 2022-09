Sen. Titus Corlatean:"Nu ne vom opri pana cand copiii familiei Furdui nu vor fi inapoiati parintilor. Avem o datorie constitutionala de a ne apara propriii cetateni"

Astazi, 18 septembrie a.c., la Hanovra, in Germania, au fost organizate proteste de sustinere pentru reintregirea familiei Furdui ai caror copii au fost luati abuziv de langa parinti de catre autoritatile straine de la inceputul anului 2021.Totul a inceput in momentul in care fiul cel mare le-ar fi spus cadrelor didactice faptul ca parintii o bat pe sora mai mica. Mama, Camelia Furdui, neaga cu vehementa acest lucru, insa de la sfarsitul lunii aprilie a anului trecut, parintii nu si-au mai ... citeste toata stirea