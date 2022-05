Sen. Titus Corlatean:"PSD ramane angajat in a promova proiecte cu continut economic"

Prezent astazi in cadrul unei conferinte de presa organizata de PSD Organizatia Dambovita, senatorul Titus Corlatean a prezentat 10 masuri economice pe care partidul pe care il reprezinta le-a adoptat in cele 6 luni de guvernare alaturi de PNL-UDMR."O masura, de asemenea, importanta a fost cresterea salariul in agricultura, in industria alimentara. Va aduc aminte, salariul minim de 3000 lei, scutirea de impozit si reducerea contributiilor sociale pentru toata salariile din acest sector. ... citeste toata stirea