Sen.Titus Corlatean, teme importante de discutii cu noii ambasadori ai Republicii Moldova si Germaniei la Bucuresti

In cursul zilei de luni, 21 februarie a.c., senatorul social democrat Titus Corlatean, presedintele Comisiei pentru politica externa, a primit vizita a doi noi ambasadori: E.S. Victor Chirila, ambasadorul Republicii Moldova in Romania, dar si a lui E.S. Peer Gebauer, ambasadorul Republicii Federale a Germaniei la Bucuresti.Senatorul Corlatean l-a felicitat pe ambasadorul Republicii Moldova si i-a urat succes in indeplinirea mandatului in Romania.Cei doi oficiali au confirmat angajamentele ... citeste toata stirea