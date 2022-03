Sen.Titus Corlatean: "Vizita vicepresedintelui Statelor Unite in Europa, inclusiv la Bucuresti, este esentiala pentru a asigura o buna coordonare cu aliatii europeni"

Conflictul militar dintre Rusia si Ucraina nu pare sa se termine curand, motiv pentru care, zilele viitoare, vicepresedintele SUA, Kamala Harris, in cadrul unei misiuni de urgenta in Europa de Est, ajunge si in Romania si Polonia.Expert in politica externa, fost ministru de Externe al Romaniei, senatorul social democrat Titus Corlatean, presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului, considera ca vizita demitarului american este una plina de insemnatate, transmitand unitatea ... citeste toata stirea