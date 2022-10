Senator Virgil Guran, despre problemele din energie: Exista si delasare si interese ca unii intermediari sa faca bani multi!

Liderul PNL Dambovita, senatorul Virgil Guran, a solicitat, ieri - 20 octombrie 2022, intr-o interventie in Parlament, sa fie accelerata adoptarea in Camera Deputatilor a legii de aprobare a ordonantei pe energie, careia i s-a adus un amendament in Senat potrivit caruia producatorii au obligatia sa vanda minimum 70% din productie prin contracte bilaterale catre consumatorii industriali sau catre furnizorii care au clienti finali. Spune Virgil Guran in acest mod se va ajunge la preturi normale ... citeste toata stirea