Senatorul Dragos Popescu de la Dambovita a parasit USR pentru REPER-ul lui Ciolos

Senatorul USR-PLUS de Dambovita, Dragos Popescu, cunoscut in judet datorita unor iesiri in spatiul public in perioada pandemiei cand s-a pornit impotriva unor restaurante din Targoviste, solicitant inchiderea acestora pe motiv ca nu respectau restrictiile, paraseste barca USR, partidul care l-a catapultat pe scena politica.Dragos Popescu a anuntat ca doreste sa contribuie la proiectul REPER, noul partid injghebat de orgoliosul Dacian Ciolos. Se pare ca 11 parlamentari de la USR-PLUS vor intra ... citeste toata stirea