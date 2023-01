Senatorul Titus Corlatean a cerut la APCE respect si drepturi pentru minoritatile nationale din Ucraina

Senatorul Titus Corlatean, aflat la Strasbourg, unde a participat la prima parte a Sesiunii ordinare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), 23-27 ianuarie 2023, a ridicat in cadrul acestei intalniri problema situatiei minoritatilor din Ucraina.De peste tot vin semnale ca drepturile etnicilor romani nu sunt respectate in conformitate cu normele europene europene. In acest sens, presedintele Comisiei de Politica Externa din cadrul Senatului Romaniei a adresat o interpelare ... citeste toata stirea