Presedintele Comisiei de Politica Externa din cadrul Senatului Romaniei, Titus Corlatean, l-a primit la sediul Parlamentului Romaniei pe Jordan Peterson, profesor de psihologie la Universitatile din Toronto, Harvard si McGill University. Peterson, care este autorul unor lucrari de notorietate mondiala, este specializat in psihologia anormala, psihologia sociala si psihologia personalitatii. In mod personal, are un inters pentru studiul psihologiei religiei si a credintei."Am discutat lucruri ... citeste toata stirea