Senatorul Titus Corlatean a fost ales vicepresedinte al Grupului Socialistilor, Democratilor si Verzilor al APCE

Senatorul social democrat Titus Corlatean, membru al Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, a fost ales vicepresedinte al Grupului Socialistilor, Democratilor si Verzilor al APCE.In aceasta perioada, la Strasbourg, dar si in sistem online, are loc Sesiunea ordinara a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). In cadrul primei parti a sesiunii, senatorul social democrat Titus Corlatean a fost ales, cu unanimitate de voturi, vicepresedinte al ... citeste toata stirea