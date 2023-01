Senatorul Titus Corlatean a reprezentat activ Romania in cadrul APCE

Titus Corlatean, presedintele Comisiei de Politica Externa din cadrul Senatului Romaniei, a avut, pe parcursul anului 2022, o activitate intensa pe taramul afacerilor externe si diplomatiei, reprezentand cu profesionalism si dedicatie tara noastra, inaltul for legislativ romanesc in institutiile europene si internationale. Numim aici in mod deosebit Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), in sesiunile careia, desfasurate la Strasbourg, Paris, Haga, Kiev, Tbilisi si Rejkyavik, a avut ... citeste toata stirea