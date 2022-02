Senatorul Titus Corlatean, misiune diplomatica importanta in Letonia

Presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului Romaniei - Titus Corlatean, aflat intr-o vizita oficiala in Letonia, a subliniat ca diplomatia parlamentara este importanta pentru promovarea colaborarii intre cele doua state. De asemenea, si-a exprimat interesul cu privire la organizarea unui Forum Parlamentar in cadrul Summit-ului Initiativei celor Trei Mari, care va avea loc la Riga, in perioada 20-21 iunie 2022."Senatorul Titus Corlatean a multumit parlamentarilor letoni pentru ... citeste toata stirea