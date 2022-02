Senatorul Titus Corlatean, misiune diplomatica la Bruxelles

Senatorul PSD Titus Corlatean se afla, astazi si maine, 23-24 februarie 2022, in misiune oficiala la Bruxelles, in calitate de raportor al Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei pe tema "Parteneriatului Strategic dintre Consiliul Europei si Uniunea Europeana"."Tema este una deosebit de importanta, cu consecinte foarte serioase. Ma voi intalni cu mai multi comisari europeni, directori generali coordonatori de departamente in Comisia Europeana si cu lideri ai Parlamentului European.Ma ... citeste toata stirea