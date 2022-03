Senatorul Titus Corlatean pledeaza pentru intarirea colaborarii dintre Romania si Italia

Cooperarea bilaterala in plan politic, economic, social si cultural sunt temele abordate in cadrul intalnirii pe care senatorul Titus Corlatean a avut-o, marti - 1 martie 2022, cu Excelenta Sa Alfredo Maria Durante Mangoni - ambasadorul Republicii Italiene in Romania, aflat in vizita de prezentare.Presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului Romaniei a pledat pentru cresterea si intarirea colaborarii dintre cele doua state, atat in plan parlamentar, dar si guvernamental. Totodata, ... citeste toata stirea