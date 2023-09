Prefectul judetului Dambovita, Claudia Gilia, a dispus modificarea programului cu publicul in cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Dambovita, in lunile septembrie si octombrie 2023, prin urmare se va lucra si in urmatoarele sase zile de sambata:- 09 septembrie, in intervalul orar 08:00-16:00;- 16 septembrie, in intervalul orar 08:00-16:00;- 23 septembrie, in intervalul orar 08:00-16:00;- 07 octombrie, in intervalul orar 08:00-16: ... citeste toata stirea