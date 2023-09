Potrivit informatiilor furnizate de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Dambovita, asiguratii din Romania beneficiaza de urmatoarele servicii de ingrijiri medicale la domiciliu:1. Masurarea parametrilor fiziologici: temperatura, respiratie, puls, RA, diureza si scaun;2. Administrarea medicamentelor: intramuscular (in afara injectiilor cu produse de origine umana), subcutanat (in afara injectiilor cu produse de origine umana), intradermic (in afara injectiilor cu produse de origine ... citeste toata stirea