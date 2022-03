Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte Dambovita isi prelungeste programul de lucru

Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte Dambovita isi prelungeste programul de lucrude luni pana vineri, in intervalul orar 08.00 - 20.00, in perioada 10.03.2022 - 31.03.2022."In momentul de fata, numarul solicitarilor adresate Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte nu depaseste capacitatea de procesare existenta la nivelul Serviciului. Masurile dispuse au rolul de a preveni eventualele aglomerari la ghisee, in cazul in care vom avea un numar mare de solicitanti, si de a respecta cu ... citeste toata stirea