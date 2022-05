Sfaturi practice in caz de muscatura de capusa

Capusele sunt paraziti externi. Se hranesc cu sangele corpului gazda (om sau diverse animale). In lume se cunosc sute de specii de capuse, dar in Romania au fost identificate 30. Trebuie spus, insa, ca doar cateva din acestea transmit boli oamenilor. In tara noastra specia cea mai frecventa este Ixodes Ricinus.Capusele se gasesc in zonele cu iarba si umiditate crescuta (paduri, parcuri, pajisti, tufisuri). Infectiile la om apar sezonier, in perioada cand capusele sunt active, din aprilie pana ... citeste toata stirea