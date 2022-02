Si-a gasit sfarsitul in mod tragic! Un barbat a fost accidentat de doua autoturisme

In cursul zilei de ieri, politistii Orasului Titu au fost sesizati de un participant la trafic cu privire la faptul ca, la intersectia DN 7 cu localitatea Serdanu, s-a produs un accident rutier.Oamenii legii s-au deplasat la fata locului unde, din primele cercetari efectuate, au constatat faptul ca un barbat in varsta de 65 de ani a decedat. Acesta, in calitate de pieton, in timp ce se deplasa pe DN 7, din directia Lunguletu catre Titu, s-ar fi angajat in ... citeste toata stirea