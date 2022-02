Si-a omorat nevasta cu o lovitura de cutit in zona gatului

Un barbat de 45 de ani, din municipiul Giurgiu, si-a ucis sotia, in varsta de 35 de ani, cu o lovitura de cutit aplicata in zona gatului, apoi a fugit de la domiciliu. Cei doi locuiau intr-un bloc din cartierul Tineretului, o zona cu oameni saraci si, multi dintre ei, certati cu legea.Crima a avut loc, joi - 3 februarie 2022, in jurul orei 20:00, iar politistii au fost sesizati de o ruda a femeii decedate. Oamenii legii spun ca, anterior acestui moment, nu au fost reclamate conflicte intre ... citeste toata stirea