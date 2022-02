DJ724-Pucheni- din primele date- un barbat de 75 de ani, in timp ce conducea un triciclu, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, rasturnandu-se in afara partii carosabile.In urma impactului a rezultat decesul unui pasager din vehicul, in varsta de 60 de ani. De asemenea, un alt pasager, in varsta de 79 de ani, a ... citeste toata stirea