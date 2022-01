Silvia, draga mea! Muntele s-a indragostit de tine si nu iti da drumul din stransoarea lui...

Trupul Silviei, salvamontinsta din Brasov care a murit in Bucegi, in data de 12 ianuarie, nu a fost nici acum scos din prapastia in care a cazut tanara de 38 de ani, in timp ce escalada, singura, de ziua ei de nastere, un traseu din zona Albisoara Gemenilor.Salvamontistii din Prahova au explicat ca nu pot interveni pentru ca vremea este in continuare nefavorabila. Posibil sa incerce recuperarea cadavrului in aceasta saptamana, insa nu este exclus ca operatiunea sa fie din nou amanata, avand ... citeste toata stirea