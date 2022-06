Sindicalistii damboviteni din Aparare, pe un butoi cu pulbere!

*,,E simplu sa spunem ca vrem, ca dorim iar in societatile din industria de aparare sa nu fie contracte si comenzi, sa nu se dezvolte parteneriate..." *,,Eu consider ca dintre toti vecinii nostri, si ma refer la Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, in momentul de fata cei mai departe de realitatea aceasta, de a profita de situatia creata in zona noastra, este Romania"Sunt promisiuni multe pentru dezvoltarea industriei de aparare a tarii, mai ales in contextul actual al conflictului armat de la ... citeste toata stirea