Singura amintire din "orasul morarilor". Moara din Parcul "Chindia" a ramas in picioare peste ani

Pentru ca Targovistea se afla la mijlocul drumului intre deal si campie, orasul domnitorilor a fost si un oras al morarilor. In urma cu sute de ani, in fosta Cetate de Scaun a Tarii Romanesti functionau in 25 si 30 de mori care se lasau mostenire de familia sau se cumparau cu bani grei. Cei care viziteaza fosta capitala a Tarii Romanesti pot observa in zona lacului din Parcul Chindiei, o moara de vant amplasata pe o mica insula. Este singura trimitere pe care o face orasul astazi catre una ... citeste toata stirea