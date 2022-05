Singurul camping din superba zona Padina-Pestera, gata sa primeasca turistii. Ce conditii ofera FOTO

Campingul de la Zanoaga, singurul camping din Statiunea Pestera-Padina, aflata pe raza comunei dambovitene Moroeni, isi deschide portile marti, 10 mai. Se deschide, astfel, sezonul de camping. Ca-n fiecare an, cei care iubesc vacanta la cort, dar si cei care vor sa incerce pentru prima data o iesire cu cortul in natura, sunt asteptati la Camping Zanoaga. Situat la intrarea in Cheile Zanoagei, in vecinatatea Lacului Bolboci, Campingul Zanoaga, cotat la doua margarete, este un loc aparte pentru ... citeste toata stirea