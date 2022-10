Sistem de irigatii in judetul Dambovita, mai mult pe hartie decat in teren...

Astazi - 27 octombrie 2022, s-a consumat inca o intalnire a reprezentantilor Guvernului in judetul Dambovita cu sefii institutiilor deconcentrate, din formatul tip "dare de seama" intitulat Colegiu Prefectural. Am remarcat in toata existenta democratiei de dupa 1990 ca fiecare prefect s-a zbatut, mai mult sau mai putin, sa schimbe acest tip de sedinta. Sa ii determine pe conducatorii institutiilor subordonate diferitelor ministere sa vina cu o alta abordare, cu un alt tip de expunere a ... citeste toata stirea