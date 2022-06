Sit preistoric descoperit la Visina, Dambovita. Arheologii au sapat pe valea paraului Jirnov

Arheologii din Dambovita au scos la lumina doua noi situri din comunitatile preistorice, cu prilejul unei recente cercetari de teren pe valea paraului Jirnov, in aria localitatii Visina. Siturile arheologice sunt de varsta eneolitica, spun specialistii. Primele cercetari in acea zona au fost facute de arheologul Petru Virgil Diaconescu in anul 1980, care mentiona distrugerea cu buldozerul, prin anii 1970, a unui intreg tell gumelnitean. "Ceramica descoperita cu prilejul diagnosticului se ... citeste toata stirea