Situatia din agricultura damboviteana, pe ordinea de zi a Colegiului Prefectural

92.537 de hectare teren arabil aflate in diferite forme de organizare vor fi insamantate in aceasta primavara cu diferite culturi legumicole sau cerealiere. Informatia a fost prezentata de catre reprezentantii Directiei Agricole Dambovita in cadrul sedintei de astazi, 28 aprilie 2022, a Colegiului Prefectural."De asemenea, in cadrul intalnirii s-a vorbit despre stadiul privind aplicarea formelor de sprijin din bugetul national. In acest sens, prin ajutoarele de minimis, se acorda sprijin ... citeste toata stirea