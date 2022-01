Social-democrata Claudia Gilia, numita in functia de prefect de Dambovita VIDEO

Guvernul a numit-o, in sedinta de joi, 27 ianuarie, pe social-democrata Claudia Gilia in functia de prefect al judetului Dambovita. De asemenea, a fost numit si subprefectul Ioan Corneliu Salisteanu, tot din Partidul Social Democrat. Conform PSD Dambovita, Claudia Gilia a obtinut in unanimitate voturile Biroului Permanent Judetean al PSD Dambovita, pentru a fi numita in functia de prefect, la fel ca si Salisteanu. Claudia Gilia a fost deputat, dar si vicepresedinte al Consiliului Judetean ... citeste toata stirea