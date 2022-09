Soferul unuia dintre autoturismele implicate in accidentul de circulatie petrecut pe DN 2, la iesire din Sinesti, judetul Ialomita, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Barbatul, in varsta de 50 de ani, din comuna Barbulesti, a fost retinut pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala grava.In urma tragicului eveniment petrecut in data de 29 iunie pe "drumul ... citeste toata stirea