Accident rutier, in aceasta dupa-amiaza, in comuna Brezoaele, judetul Dambovita. Un sofer in varsta de 38 de ani a pierdut controlul asupra directiei masinii, a parasit partea carosabila si a plonjat de pe un pod in raul Dambovita.La fata locului au actionat doua echipaje de pompieri, de la Titu si Racari, si o ambulanta SMURD. Barbatul a fost gasit pe malul apei, ... citeste toata stirea