Grav accident de circulatie pe DN1, in afara localitatii Brazi, pe centura de vest a Ploiestiului. Soferul unui TIR a murit strivit intre partea din spate a autocamionul pe care il conducea si un alt TIR, care se afla in miscare.Se pare ca barbatul de 35 de ani a coborat din cabina pentru a vedea ce se intampla dupa ce autotrenul a ramas in pana, pe banda 1 a sensului de mers Brasov catre Bucuresti. Conducatorul auto se afla in spatele ... citeste toata stirea