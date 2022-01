Soferul baut care a provocat accidentul in care a murit un inginer de la Statiunea Pomicola Voinesti a fost retinut

Un barbat care vineri a fost implicat intr-un accident in care o persoana a murit a fost retinut, dupa ce politistii au constatat ca acesta avea o alcoolemie in aerul respirat de peste 0,8 miligrame pe litru. Potrivit IPJ Dambovita, accidentul a avut loc in cursul zilei de vineri, pe drumul national 72 A, intre localitatile Campulung si Targoviste, cand un autoturism condus de un tanar in varsta de 22 ani s-a ciocnit violent cu o autoutilitara la volanul careia se afla un barbat de 56 de ani. ... citeste toata stirea