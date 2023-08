Un copil de 1 an si 9 luni a murit nevinovat. Totul a plecat de la teribilism, neatentie, viteza, de la lipsa de respect fata de normele in vigoare (soferul s-a urcat la volan, desi avea permisul suspendat), la care s-a adaugat si consumul de alcool.M.C. era cunoscut in comuna Aninoasa a fi un om linistit. Nu crea probleme in comunitate. Lucra la o firma din localitate. Din cate am aflat, in masina, aseara, se afla cu concubina sa si copilul acesteia, micutul care, in urma leziunilor produse, ... citeste toata stirea