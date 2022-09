Sorin Cimpeanu a demisionat de la conducerea Ministerului Educatiei

In aceasta seara, Sorin Cimpeanu a demisionat din functia de Ministru al Educatiei din Guvernul condus de Nicolae Ciuca.Am decis, din proprie initiativa, sa demisionez din functia de ministru al educatiei. A fost o sansa si o onoare pentru mine sa incep reformarea din temelii a sistemului national de invatamant.Am preluat mandatul de ministru nu pentru ca nu aveam ce face sau pentru a-mi trece ministeriatul in CV. Aveam si una si alta. Am venit intr-un moment extrem de dificil cu dorinta de a ... citeste toata stirea