Clubul de Presa a luat act de un proiect de hotarare de Guvern aflat foarte aproape de faza de aprobare, prin care Ministerul Digitalizarii intentioneaza sa-si largeasca atributiile, astfel incat sa poata controla mediul online. Cu alte cuvinte, toate postarile online devin vulnerabile, in masura in care birocratii din Ministerul Digitalizarii ajung la concluzia ca informatiile si comentariile distribuite sunt neconforme cu linia oficiala. In final, responsabilii Ministerului Digitalizarii pot ... citeste toata stirea